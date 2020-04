Paolo Fox, oroscopo di oggi 26 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

Le previsioni delle stelle liberamente tratte dalla App Astri di Paolo Fox per la giornata di oggi domenica 26 aprile 2020

SCORPIONE: Marte dissonante vi ha causato dei contrattempi e dei conflitti con le persone che vivono accanto a voi. Nei giorni precedenti qualcuno potrebbe avere avuto la voglia di buttare tutto per aria. Magari adesso state pensando di avere esagerato un po’ e state cercando di rimediare alle tante cose dette a sproposito.

CANCRO: arriva una domenica un po’ frastornata in cui dovreste cercare di riposare un po’. In questo momento siete come un’auto ferma ai box che sta cercando di ripartire. Agosto sarà il mese in cui riuscirete a togliervi delle belle soddisfazioni. Bisognerà avere un po’ di pazienza.

PESCI: arriva un’altra giornata da prendere con le molle. Questo vale soprattutto per le tante coppie che hanno discusso di recente e che adesso dovrebbero concedersi una tregua. Ci sono molte perplessità che riguardano le coppie che hanno vissuto male questa fase di quarantena. Dopo la riapertura potrebbe arrivare il redde rationem.