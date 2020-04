Paolo Fox, oroscopo di oggi 26 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni delle stelle liberamente tratte dalla App Astri di Paolo Fox per la giornata di oggi domenica 26 aprile 2020

TORO: Saturno dissonante vi ha causato qualche blocco o qualche ritardo che vi ha spiazzato. Adesso state cercando di recuperare qualche soldo perso per strada per poter sbarcare il lunario o per riprendere un’attività.

VERGINE: quella di domenica sarà una giornata un po’ frastornata per le persone nate sotto il segno della Vergine. Non è di certo un buon momento per voi che vi state chiedendo se davvero vale la pena prendersi a cuore i problemi di persone che non meritano tanta attenzione. Vi siete sentiti presi in giro da persone che credevate importanti.

CAPRICORNO: questo Giove in transito vi aiuta ad affrontare alla grande questo periodo particolarmente negativo a causa dei blocchi. Anche se non potete contare su grandi guadagni a causa dei blocchi, è anche vero che potrete ottenere qualche garanzia in più.