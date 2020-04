Kim Jong-un Kim è morto, "No, è stato visto sul lungomare". L'ultimo mistero sul dittatore nordcoreano

Voci che discordano e rendono più fitto il mistero del dittatore nordcoreano sul quale si è espresso anche Donald Trump: "Kim Jong-un è morto". "No, è stato visto sul lungomare". Notizie che arrivano dalla Corea.

Il 21 aprile NK News , sito specializzato in vicende nordcoreane con base a Seul, ha sostenuto che Kim era stato operato al cuore il 12 aprile. Dimesso dall'ospedale era stato trasferito in una delle sue molte ville del Paese. NK News ha riferito di basarsi su "una singola fonte". Poi è arrivata la Cnn, autorevole, che ha detto: "L' intelligence Usa segue la situazione... Kim sembra in gravi condizioni".

Dicevamo che Donald Trump giovedì sera ha smentito le voci sulle condizioni critiche di Kim: "Penso che la notizia non sia corretta. Ho sentito che hanno usato vecchi documenti. Spero che Kim stia bene". Ma ecco che ieri un giornale di Seul ha scritto che Kim è stato visto sul lungomare di Wonsan. Indiscrezioni. I fatti - come riporta Libero - sono che il 15 aprile al 118° compleanno del defunto Kim Il-sung, fondatore del regime e nonno dell' attuale dittatore, Kim Jong-un non c'era. E c'è un precedente: nel dicembre 2011 passarono due giorni prima che la tv nordcoreana diede notizia che Kim Jong-il, padre di Jong-un, era morto. Il mistero continua.