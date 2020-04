Kim Jong-un è morto, la foto fake dei funerali. Resta il mistero sulle condizioni del dittatore nordcoreano

Cresce il mistero sulle condizioni di salute di Kim Jong-Un, il dittatore della Corea del Nord che viene dato per morto. C'è una immagine che sta facendo il giro dei social network e che mostrerebbe il dittatore di Pyongyang avvolto da un telo rosso su una sorta di podio funebre: si tratta di fake news.

Per approfondire leggi anche: Il sinologo, Kim è morto

L’immagine sembra ripresa da un servizio della televisione giapponese JNN News, con tanto di fascione con l’ultima ora. Tuttavia, sarebbe stata precedentemente modificata, a partire dalle immagini del 2011 che mostrarono al mondo – con due giorni di ritardo rispetto alla data reale della morte – il precedente dittatore nordcoreano Kim Jong-Il, padre dell’attuale Kim Jong-Un, morto improvvisamente.

Il chiarimento sull’immagine fake non smentisce comunque le voci sempre più insistenti relative al serio stato di salute di Kim Jong-Un che un network solitamente poco affidabile (e che già in passato aveva commesso clamorosi errori), Daily NK, ha dato per morto. Ma gli ambienti diplomatici sussurrano comunque di una operazione al cuore condotta da un team medico specializzato arrivato da Pechino e portata avanti in un resort lo scorso 12 aprile.

Kim Jong-Un non aveva mai saltato la cerimonia della festa nazionale collegata alla nascita del nonno Kim Il-Sung, il 15 aprile, e quest'anno non c'era.