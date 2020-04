Oroscopo del Corriere di domenica 26 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Un collega potrebbe essere di pessimo umore e dimostrarsi intrattabile per tutta la giornata. Se la situazione è così drammatica da dover intervenire per portare avanti i suoi compiti, fallo solamente se si tratta di progetti urgenti. Non è giusto che tu debba fare il lavoro di qualcun altro.

SCORPIONE

Questo potrebbe rivelarsi uno di quei giorni in cui è molto difficile far decollare qualcosa che abbia a che fare con il lavoro. Potreste trovare molte più scuse del solito per smettere di lavorare prima, soprattutto se dovete occuparvi di telefonate. Portate a termine i compiti più urgenti.

PESCI

Il tuo mondo è cambiato rispetto all'anno scorso e nessuno di noi è immune dai cambiamenti che si verificano nella nostra vita personale. Prendete sul serio questo periodo di cambiamento e non sarete lasciati indietro. Lo yoga è una pratica meravigliosa da tenere in considerazione.

