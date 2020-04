Oroscopo del Corriere di domenica 26 aprile: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

La carriera e gli obiettivi finanziari potrebbero sembrare completamente bloccati e questo potrebbe causare depressione, frustrazione e panico. Non cadete in questa trappola. Non è una condizione permanente. Tornerete in carreggiata tra qualche giorno.

BILANCIA

Probabilmente oggi vorrai ritirarti nella tua camera da letto e chiudere la porta a chiave. Il troppo lavoro potrebbe mettervi in uno stato di esaurimento e di totale spossatezza, il che significa che riposare un po' è probabilmente la cosa migliore che possiate fare in questo momento.

ACQUARIO

Di solito ti piace parlare con gli altri, ma oggi non vuoi nemmeno rispondere al telefono. La tua resistenza fisica e la tua energia mentale sono scarse e potresti sentirti fuori posto. Per risolvere questa situazione spiacevole, potrebbero essere d'aiuto la meditazione e l'esercizio fisico.

