Kim Jong-un è morto, la conferma del sinologo sul leader nordcoreano: "Non si sa quando sarà l'annuncio"

Restano un mistero le condizioni di salute di Kim Jong-un e il silenzio attorno al leader nordcoreano fa diventare più fitto questo mistero.

Dagospia ha lanciato la notizia sulla sua morte causata da un arresto cardiaco e Francesco Sisci, sinologo con cattedra universitaria a Pechino, che parlando all'Adnkronos cita buone fonti tra i ranghi cinesi: "Che io sappia è già morto" esordisce per poi specificare: "Non si sa quando sarà l'annuncio, potrebbero volerci anche mesi".

Il leader nordcoreano era assente al 118esimo compleanno del defunto Kim Il-sung, fondatore del regime e nonno dell'attuale dittatore. Una circostanza questa, che ha alimentato sospetti sulle condizioni di salute del leader nordcoreano.