Al Pacino compie 80 anni, una vita di donne ma nessuna moglie. Gli amori del grande premio Oscar

Al Pacino compie oggi, 25 aprile, 80 anni. Al Pacino, premio Oscar e uno degli attori più amati al mondo, non si è mai sposato. Così riferiscono le cronache ufficiali.

Ha detto no anche a donne che gli hanno regalato i suoi tre figli, ovvero l’insegnante di recitazione Jan Tarrant e Beverly D’Angelo. A lui, come legami sentimentali, sono associati grandi nomi come quello di Madonna, di Jill Clayburgh, di Tuesday Weld ma anche di Marthe Keller e Diane Keaton una attrice con la quale ha girato la trilogia de Il padrino.

Nel 2017, Al Pacino è tornato single dopo una lunga relazione di otto anni con una giovane donna, di 36 anni meno di lui, l’attrice argentina Lucila Solá.

Dopo la Solà - riferisce ilsussidiario.net - è arrivata l’israeliana Meital Dohan, classe 1979. Anche in questo caso le cose non sono andate bene.