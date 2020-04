Arrestato violentatore seriale a Roma, sei le vittime aggredite dal 31enne colombiano

E' stato arrestato a Roma un violentatore seriale al quale vengono attribuiti dalla polizia del commissariato di San Giovanni almeno sei casi di violenza sessuale ai danni di altrettante vittime. Le indagini sono iniziate dalle denunce presentate da due donne il 9 novembre 2019: una mentre era in attesa dell’arrivo di un autobus, un’altra mentre rientrava a casa.

Le manette ai polsi sono scattate per un uomo di 31 anni di origini colombiane. A inchiodarlo sono stati i controlli sul suo cellulare dai quali è emersa la sua presenza nei luoghi delle aggressioni. In entrambi i casi il 31enne si è avvicinato alle ragazze per poi, con mossa fulminea, palpeggiarle in modo violento nelle parti intime. In un caso ha rincorso la vittima, che urlava per richiamare l’attenzione di eventuali passanti e, dopo averla raggiunta, l’ha aggredita scaraventandola su un’autovettura in sosta, continuando nella sua condotta. Dall’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali attigui ai luoghi degli eventi, gli investigatori hanno estrapolato i fotogrammi che ritraevano l’autore delle aggressioni, particolarmente violente, corrispondente alle descrizioni fornite dalle vittime.