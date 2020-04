Paolo Fox, oroscopo di sabato 25 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo di Paolo Fox, liberamente da App Astri, per la giornata di oggi, sabato 25 aprile 2020.

CANCRO Il 2020 sarà per voi un anno altalenante: a volte sentirete che le cose stanno per sbloccarsi, altre vi sentirete “intrappolati” e non saprete come uscire da una situazione di difficoltà. Con il vostro modo di fare potreste infastidire chi vi sta intorno. Pretendete sempre che gli altri siano riconoscenti e vi diano i giusti meriti, ma voi siete sicuri di essere così riconoscenti per i sacrifici delle persone che vi circondano?

PESCI Attenzione ai rapporti con Gemelli, Vergine e Sagittario: potrebbero nascere conflitti e polemiche che sarebbe meglio evitare in un periodo in cui la tensione è ancora alta per via del blocco generale Vi sentite sospesi in un limbo ma state recuperando, è il momento di sperare in qualcosa di più e migliorar alcuni aspetti che vorreste tanto cambiare e da non poco tempo.

SCORPIONE Siete reduci da una settimana pesante e ora dovete recuperare quella serenità che avete perso nei giorni scorsi. Venere vi supporterà fino ad agosto e vi aiuterà a risolvere i vostri problemi lavorativi e sentimentali. Non smettete di progettare!