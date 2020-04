Paolo Fox, oroscopo di sabato 25 aprile 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

L'oroscopo di Paolo Fox, liberamente da App Astri, per la giornata di oggi, sabato 25 aprile 2020.

GEMELLI Weekend perfetto per chi vuole dedicarsi alla famiglia ed essere più presente per le persone che ama. É in arrivo una ventata di novità che rivoluzionerà le priorità e i valori di tanti. Metterete al primo posto le persone importanti piuttosto che il lavoro.

BILANCIA Questo fine settimana porterà una ventata di belle emozioni e potrete finalmente pensare ad altro e svuotare la mente: il blocco sta terminando e potrete tornare alla vostra vita e ciò che vi stimola.

ACQUARIO Weekend dalle emozioni importanti grazie a Venere e Marte favorevoli. Volete solo svuotare la mente e sentirvi più leggeri, oltre che dedicarvi alle persone giuste. Tutto ciò che comporta obblighi non vi interessa più.