Paolo Fox, oroscopo di sabato 25 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno

L'oroscopo di Paolo Fox, liberamente da App Astri, per la giornata di oggi, sabato 25 aprile 2020.

TORO Non puntate troppo e solo sul denaro, fate attenzione anche ai rapporti con gli altri. Siete più sensuali grazie all’influenza della Luna. Siete in cerca di serenità dopo un periodo burrascoso e di malumori. Siete pronti a ripartire, non vedete l’ora che il blocco venga eliminato!

VERGINE C’è qualche problema nei rapporti interpersonali: nelle prossime 48 ore potreste mettere a soqquadro alcune certezze che pensavate fossero acquisite e cambiare tutto (o abituarvi a quelle che saranno le conseguenze di alcune situazioni). Ma non demoralizzatevi, potrebbe essere una buona occasione per accettare nuove sfide!

CAPRICORNO All’inizio della prossima settimana potreste ricevere una novità importante e positiva, state vedendo la luce in fondo al tunnel dopo un periodo di grigiore. Ora sentite che gli sblocchi sono vicini e questo vi dà più fiducia e positività.