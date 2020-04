Paolo Fox, oroscopo di sabato 25 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo di Paolo Fox, liberamente da App Astri, per la giornata di oggi, sabato 25 aprile 2020.

ARIETE Marte vi aiuterà a ritrovare un po’ di positività dopo un periodo difficile. Chi al suo fianco la persona giusta (e amata) potrà dedicarsi a un weekend di passioni. Favorita la conoscenza di nuove persone tramite il web. Le coppie che hanno discusso potranno riconciliarsi.

LEONE Siete ancora alle prese con momenti di tensione economici e familiari, grazie alle stelle però ne state uscendo alla grande in modo da poter ripartire con nuove motivazioni. Continuate ad impegnarvi e i risultati vi daranno ragione!

SAGITTARIO Le prossime 48 ore saranno piene di insidie, fate attenzione nei rapporti con gli altri. Attenzione alle polemiche e alle recriminazioni, non siete abbastanza lucidi per affrontarle. Dedicatevi a un hobby per svuotare la mente e allontanare le forti tensioni.