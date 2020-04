Oroscopo del Corriere di sabato 25 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Il moto retrogrado di Plutone non è incoraggiante: il "piacere" subisce una battuta d'arresto. Usa questa giornata per rivalutare il modo in cui ti intrattieni, magari provando a divertirti usando altri sistemi, e abbraccia nuove idee, sia culturali che come filosofie di vita.

SCORPIONE

Avrai l'opportunità di riflettere su come ti identifichi realmente come persona. Se scoprirai lati di te che non ti piacciono, fai ancora in tempo a scegliere di cambiare il modo in cui rispondi agli altri e soprattutto di cambiare la tua prospettiva del mondo.

PESCI

Oggi ti prenderai cura della tua salute fisica, mentale ed emotiva regalandoti momenti particolarmente piacevoli. La giornata sarà intensa ma allo stesso tempo rilassante e sarai in grado di sollecitare i feedback degli altri sul tuo comportamento.

L'oroscopo 25 aprile: Toro, Vergine e Capricorno

L'oroscopo 25 aprile: Gemelli, Bilancia e Acquario

L'oroscopo 25 aprile: Ariete, Leone, Sagittario