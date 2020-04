Oroscopo del Corriere di sabato 25 aprile: Bilancia, Gemelli e Acquario.

GEMELLI

Rivaluta il modo in cui ti sei preso cura del tuo fisico fino ad oggi: avrai la sensazione di aver commesso qualche errore che ha compromesso il tuo benessere. Il movimento dei pianeti suggerisce che sarai invogliato a concentrarti sulla riflessione, piuttosto che sulla'azione.

BILANCIA

Non è certamente un periodo florido dal punto di vista delle finanze. Così è importante che tu rifletta bene sulle tue spese, quelle già affrontate e quelle da affrontare. Prova a capire ciò che è realmente essenziale per te e rinuncia a tutto ciò che ritieni superfluo o comunque rimandabile.

ACQUARIO

Prenditi un momento per riflettere sul tuo percorso professionale. Plutone si muove al contrario e ti aiuta a capire meglio come sei arrivato al punto in cui sei adesso. Nel corso dei prossimi mesi, probabilmente sarai in grado di pianificare meglio gli obiettivi che vuoi raggiungere. Ma prima devi definirli.

L'oroscopo 25 aprile: Toro, Vergine e Capricorno

L'oroscopo 25 aprile: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo 25 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci