Oroscopo del Corriere di sabato 25 aprile: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Giornata di riflessione in ambito sentimentale. È un buon momento per valutare ciò che desideri realmente dalla tua relazione, ma anche per esprimere meglio le tue emozioni agli altri e ascoltare nel vero senso della parola i tuoi cari, cercando di capire nel profondo cosa hanno da dirti.

VERGINE

Aumenta la voglia di esplorazione e di avventura, di pari passo con la fiducia in se stessi. Potresti non essere in grado di viaggiare fisicamente, anche a causa delle limitazioni in vigore, ma puoi iniziare a cercare luoghi da aggiungere alla tua lista dei desideri.

CAPRICORNO

Prenditi il tempo per rilassarti con gli amici (anche tramite social) mentre il sole illumina la tua creatività, regalandoti momenti di piacere e romanticismo. Sarai attratto dalle persone che ti aiuteranno a fornire la migliore versione di te stesso: approfittane.

