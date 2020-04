Oroscopo del Corriere di sabato 25 aprile: Ariete, Leone, Sagittario.

ARIETE

Energie a rilento, sia fisiche che mentali. Il consiglio è di non sovraccaricarsi di impegni, perché c'è il rischio di non avere la forza per ottemperare a tutti. Meglio dedicarsi al relax totale lasciando, per una volta, che siano gli altri ad occuparsi di te anziché il contrario.

LEONE

Il benessere della famiglia è al centro delle tue preoccupazioni e proprio per questo motivo non riuscirai a goderti pienamente la giornata di festa. Quello che pui fare è riconsiderare i rapporti che hai instaurato nel corso degli anni con i tuoi cari e capire in che modo possono giovare al tuo benessere.

SAGITTARIO

Ti guarderai indietro cercando di capire come sei riuscito a sostenere la tua crescita interiore. Sarà una giornata all'insegna della riflessione e dei ricordi positivi: ciò che vedi dentro ti te ti piace e vuoi fare un percorso inverso per stabilire da che punto sei partito per arrivare ad oggi.

