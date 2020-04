Terremoto in Bosnia-Erzegovina, scossa di magnitudo 4.0 a sud di Mostar. I testimoni: "Forte ma breve"

Terremoto in Bosnia nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2020. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è registrata alle ore 13.37, nel sud della Bosnia-Erzegovina, con epicentro 36 chilometri a sud di Mostar e nove chilometri a sud-ovest di Stolac, a due chilometri di profondità.

La notizia è stata resa nota dal Centro sismologico euromediterraneo (Emsc). Non si hanno per fortuna notizie di eventuali vittime o di danni. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione e secondo i testimoni, si è trattato di un terremoto "forte ma breve". Poco più tardi una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita in Italia, in provincia di Palermo.