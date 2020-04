Genova, fa a pezzi il cadavere della mamma, lo nasconde nei sacchi della spazzatura e confessa alla polizia

Macabro ritrovamento da parte degli agenti della squadra mobile di Genova, che sulla base della confessione di una donna di 37 anni, hanno rinvenuto in una casa di via Bertuccioni il corpo fatto a pezzi di una 63enne. Il cadavere è quello della mamma della 37enne, che si è recata in questura per confessare quanto accaduto dopo aver passato alcune notti all'interno dell'abitazione. La donna, che sezionato il corpo della mamma occultandolo in grossi sacchi della spazzatura, secondo quanto ha confessato ai poliziotti della questura genovese avrebbe trovato il corpo della madre tre giorni fa dopo che la 63enne si sarebbe suicidata. Medico legale e Procura della Repubblica hanno aperto un fascicolo a carico della figlia per verificare la sua versione dei fatti e, soprattutto, se si sia trattato effettivamente di suicidio.