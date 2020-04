Oroscopo del Corriere di venerdì 24 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Il vostro dinamismo vi spinge a stare in continuo movimento. Se avete delle idee per la testa, esprimetele prima degli altri. Altrimenti non avrete mai voce in capitolo.

VERGINE

Qualcuno potrebbe aver detto qualcosa di troppo: correte ai ripari. Sul lavoro nessuno vi vuole fare eccessive pressioni, ma di tanto in tanto tendete a rallentare e a rimandare.

CAPRICORNO

Non siete coraggiosi, ma avete una buona apertura mentale e questo vi sarà utile per consigliare a qualcuno la via migliore da seguire. Cercate di non stressare troppo il partner.

L'oroscopo 24 aprile: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo 24 aprile: Gemelli, Bilancia e Acquario

L'oroscopo 24 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci