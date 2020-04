Coronavirus, con la fase 2 riaprono i giochi: ecco il calendario per Lotto, Superenalotto e scommesse

Coronavirus, code al Banco Pegni: immagini dell'Italia in crisi

Milano, 23 apr. (askanews) - Queste immagini mostrano la lunga fila al Banco dei Pegni di Napoli: uno dei segnali della grande crisi che sta attraversando il Paese, entra nella case, si diffonde per le strade, si mette in fila per scambiare un oggetto con soldi, anche pochi ma subito. Una trafila resa ancora più complicata dalle restrizioni per il coronavirus. Gli ingressi sono contingentati, si ...