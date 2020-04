Oroscopo di Paolo Fox oggi giovedì 23 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario

Le previsioni dei Paolo Fox per oggi 23 aprile 2020. La sintesi è liberamente tratta dall’app Astri. Ecco cosa dice l'oroscopo.

Ariete I piani vengono fermati all’improvviso, ma non disperare. Questa è la tua occasione per trovare una nuova risposta a un vecchio dilemma.

Leone La coppia Sole e Saturno può essere una delle combinazioni più ingrate dell’astrologia. Eppure sarai grato per quello che impari da una delusione, specialmente quando scopri che non è poi così schiacciante.

Sagittario I tuoi cari sono molto esigenti in questo momento. Forse non li hai presi sul serio prima? C’è ancora tempo per rimediare.