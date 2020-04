Clio MakeUp mamma per la seconda volta: è nata Joy, la foto dopo il parto con la mascherina

Clio Zammatteo mamma per la seconda volta. Da tutti è conosciuta come Clio MakeUp, una personalità del web, la makeup artist per eccellenza ha annunciato con un post su Instagram la nascita di Joy. E' nata una sorellina per Grace, che oggi ha due anni.

L'annuncio con una dolce foto della nuova arrivata e della mamma con la mascherina. “È nata Joy” è stata la breve frase scritta dalla Zammatteo. L’influencer ha deciso di lasciare New York, dove vive con suo marito Claudio e sua figlia Grace, impaurita dalla situazione di caos creatasi dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Si è perciò trasferita della sua amica Makeupdelight, e proprio da lì ha raccontato le grandi difficoltà organizzative che stava affrontando per riuscire a farsi ricoverare e a partorire in sicurezza.