Oroscopo del Corriere di giovedì 23 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Ormai non ci sono più scuse né possibilità di rinvio: dovete prendere una decisione importante in ambito sentimentale. Avete diversi motivi per i quali sospettate che una persona vi abbia fatto un torto. Cercate di chiarire immediatamente la situazione.

LEONE

Cercate di organizzare una bella serata con il partner. Potrebbe essere un gesto molto apprezzato dopo una dura giornata di lavoro. La giornata non partirà nel migliore dei modi, ma sta a voi cercare i risvolti positivi in ogni cosa che fate, anche in quelle più noiose.

SAGITTARIO

Il vostro partner vi chiede di essere più presenti. Forse ha ragione, siete stati proprio distanti e distaccati ultimamente. Cercate di non esagerare con il cibo in questa giornata. Anche se il lavoro vi stressa, buttarsi sulla tavola con foga non è la soluzione giusta.

