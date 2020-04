Ambra Angiolini, regalo di compleanno per la compagna di Allegri: "Io insieme all'amore di persone bellissime"

Oggi, 22 aprile 2020, è il compleanno di Ambra Angiolini. Da qualche tempo è legata a Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Nei giorni del lockdown i due sono divisi: lei a Brescia e Max nella sua Livorno. Ambra è con i figli, Jolanda e Leonardo.

Ambra, impegnatissima in questi giorni per aiutare chi è in prima linea contro il Coronavirus, fa festa con una torta inviata da sua mamma e suo papà, foto postata su Instagram. “Mamma e papà arrivano ovunque, come tutto il mare d’amore che sta arrivando già da mezzanotte. Sono 43 anni e sono pronta a ricostruire il mondo. Compleanno in quarantena solo fisica perché mentalmente sono in mezzo ad un amore di persone bellissime”.