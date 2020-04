Benedetta Rossi, la food blogger annuncia una soluzione per l'amato cane Nuvola e ne rivela l'età. Fan stupiti

Il cane di Benedetta Rossi è ormai una stella di Instagram. La food blogger lo inquadra spesso e fa parte della sua famiglia. Viene preso in braccio per salire le scale perché non ci riesce più, corre fuori a farsi la doccia mentre piove e deve recuperarlo: Nuvola (questo il suo nome) è ormai noto quanto le ricette che quotidianamente Benedetta propone ai suoi fan in Fatto in casa da Benedetta.

In questi giorni di pioggia, Benedetta Rossi dice sul proprio account di aver trovato un compromesso per il cane che vuole stare sotto la pioggia: il suo cuscino in veranda dove Nuvola si è posizionato in maniera (così sembra) placida. I fan le chiedono quanti anni ha l'amato cane e la food blogger risponde "16". Molti fan stupiti commentano con amore.

Stella Spada