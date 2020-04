Usa, il presentatore meteo lavora da casa: il suo gatto gli salta in braccio durante la diretta tv Video

Potenza dello smart working. Negli Stati Uniti il gatto del meteorologo della tv si ritrova il suo gatto tra le braccia durante la diretta televisiva sulle previsioni del tempo. Anche lui è infatti costretto all’auto-isolamento per le restrizioni da Coronavirus e così lavora da casa. Le attenzioni però, non sono solo quelle degli spettatori, ma anche della sua gatta che le richiede. Uno dei suoi ultimi servizi è stato così interrotto dalla sua amica felina che è finita in braccio al meteorologo.

Lei si chiama Betty e lui è il presentatore di 14 News Jeff Lyons. La gatta, neanche a dirlo, è diventata una star dopo aver regalato questo spettacolo.

Weatherman Jeff Lyons of @14BreakingNews who started working from home, has gone viral after his cat Betty joined his broadcast. #COVID19 pic.twitter.com/PGLIkVMtta