Oroscopo del Corriere di mercoledì 22 aprile: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Progettare le cose per tempo è importante se non si vuole rimanere indietro. Fatevi trovare pronti rispetto a una proposta che arriverà.

BILANCIA

Imparate a godere dei singoli istanti di una giornata. Spesso sottovalutate il valore del tempo, lasciandolo scorrere passivamente.

ACQUARIO

Ci saranno dei risvolti interessanti per i single. Un po’ meno per chi è in coppia. Attenti a tenere il piede in più scarpe.

