Oroscopo del Corriere di mercoledì 22 aprile: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Sono giorni in cui la vostra creatività è in crisi. Cercate l’ispirazione anche laddove non vi aspettate di trovarla. Arriverà.

VERGINE

Le persone attorno a voi danno grande valore alle vostre idee, essere per loro una guida rappresenta un motivo di grande orgoglio.

CAPRICORNO

Vale davvero la pena rischiare di perdere ciò che avete, solo per sentire qualche brivido in più? Siete voi a determinare la vostra sorte.

