Benedetta Rossi regala la video ricetta della carbonara di asparagi: piatto di primavera per i fan

Benedetta Rossi, nota food blogger, regala la video ricetta della carbonara di asparagi ai follower. Ecco il piatto semplice e veloce (così almeno appare preparato da lei) per un primo primaverile.

Benedetta lo ha postato sulla propria pagina Instagram con immagini brevi ed esplicative ma c'è anche la spiegazione scritta dettagliata di tutti i passaggi, dosi e tempi comprese oltre alle materie prime, per arrivare alla realizzazione della creazione da portare a tavola. Benedetta Rossi è nota per il suo blog Fatto in casa da Benedetta, seguitissimo.