Regina Elisabetta, Harry e Meghan le danno un dispiacere per il compleanno (94 anni). L'annuncio dei Sussex

Un dispiacere per la Regina Elisabetta in occasione del suo compleanno (94 anni). Harry e Meghan hanno annunciato che non collaboreranno più con i tabloid britannici a causa delle storie "distorte, false o invasive". La coppia ha scritto agli editori di The Sun, Daily Mail, Daily Express e Daily Mirror.

I Sussex dicono che non si "offriranno come merce di scambio un'economia fatta di clic e distorsione" basata su "pettegolezzi salaci" che hanno sconvolto la vita di conoscenti e sconosciuti. La lettera, pubblicata ieri dal rappresentante della coppia, riporta che Harry e Meghan prenderanno "zero impegni" con i giornali, e affermava che la coppia "crede che una stampa libera sia una pietra angolare di qualsiasi democrazia".

Ian Murray, direttore esecutivo della Society of Editors britannica, ha criticato la mossa della coppia affermando che dà il cattivo esempio. "Sembra che vogliano dettare con quali media lavoreranno e quali ignoreranno. Così facendo, senza dubbio involontariamente, aiutano i ricchi e i potenti che possono usare il loro esempio come scusa per attaccare i media quando vogliono", ha sottolineato.