Regina Elisabetta, gli auguri di William e Kate per il compleanno (94 anni), foto inedite di Carlo e Camilla

E' il giorno del compleanno della Regina Elisabetta. "Auguriamo a Sua maestà la Regina un felice 94esimo compleanno". Lo scrivono su Instagram in un post William e Kate, tramite l'account ufficiale di Kensigton Palace.

A unirsi agli auguri social anche il principe Carlo e la consorte Camilla Parker attraverso il canale ufficiale di Clarence House. In quest'ultimo account Festeggiamenti diversi dal solito attendono la sovrana a causa delle misure per il Coronavirus. Secondo il tabloid The Sun, la regina passerà il compleanno in isolamento al castello di Windsor con il consorte Filippo di Edimburgo, di 98 anni.

Visualizza questo post su Instagram Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th birthday today!