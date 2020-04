La Regina Elisabetta compie 94 anni, gli auguri arrivano su Zoom. Il video inedito da bambina

E' sempre un gran giorno per il Regno Unito questo nel quale si festeggia il compleanno della Regina Elisabetta. Compie 94 Elisabetta II, una festa che arriva in piena emergenza Coronavirus per la Gran Bretagna.

Nessuna parata militare e neppure colpi di cannone: il compleanno di Sua Maestà tiene un profilo basso così come dalla stessa sovrana ordinato nei giorni scorsi. Di più. Il periodo non consiglia visite da parte dei membri della sua famiglia, in isolamento nelle loro residenze, che non per questo dimenticheranno di farle gli auguri. Ci sono le tecnologie e la Royal family le utilizzerà al meglio in questa occasione. Elisabetta II resta così assieme al principe Filippo (98 anni) e riceverà videochiamate Zoom da figli, nipoti e bisnipoti.

"Non celebreremo il compleanno di Sua Maestà in alcun modo speciale. Qualsiasi chiamata, videochiamata ecc. con la famiglia sarà privata e mantenuta tale", riferisce una fonte.

Auguri via social network: ci sono quelli del primogenito Carlo con una tenera immagine di lui bambino assieme alla madre, e quelli di William e Kate.

L'account ufficiale di Elisabetta II, pubblica il video con immagini inedite di Lilibet bambina assieme alla sorella Margaret, alla madre Elisabetta tratte dalla @royalcollectiontrust.