Concorso scuola 2020, 48.500 posti per due bandi. Entro fine aprile pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Concorso scuola 2020, sono 48.500 i posti disponibili per le due procedure previste, una ordinaria e l'altra straordinaria. La ministra Lucia Azzolina nella mattinata di martedì 21 aprile ha incontrato i sindacati per una informativa, è possibile che già in queste ore i sindacati possano visionare i testi dei bandi mentre per la fine del mese di aprile è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La ministra vorrebbe assumere a settembre almeno i precari del concorso straordinario ma il rischio di non fare in tempo, anche per l'emergenza Coronavirus, è alto. Le domande per partecipare al concorso straordinario si dovrebbero presentare dal 28 maggio al 3 luglio mentre le prove dovrebbero svolgersi ad agosto. Per quanto riguarda il concorso ordinario, le domande dovrebbero presentarsi dal 15 giugno al 31 luglio. Le prove del concorso ordinario infanzia e primaria e del concorso ordinario secondaria si potrebbero svolgere in autunno.