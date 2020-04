Oroscopo del Corriere di martedì 21 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

Merkel ai tedeschi: "Siamo solo all'inizio della pandemia"

Berlino, 20 apr. (askanews) - Nel giorno in cui in Germania molti negozi hanno riaperto, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha avvertito i suoi connazionali che la battaglia contro il nuovo coronavirus è ancora in corso. "Non dobbiamo perdere un secondo di vista che nonostante tutto, siamo solo all'inizio della pandemia, che siamo all'inizio e non abbiamo superato il peggio", ha spiegato in ...