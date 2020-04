Benedetta Rossi, la food blogger regala la ricetta delle brioche allo yogurt: facile farle in casa Video

Benedetta Rossi ci delizia oggi con una ricetta facile e veloce per una creazione che appare comunque impegnativa. La food blogger marchigiana regala ai suoi fan il video, che proponiamo in pagina, su come si fanno le brioche sofficissime allo yogurt.

Benedetta è nota al pubblico per il suo popolare blog di cucina "Fatto in casa da Benedetta". E' ormai un volto nel web e viaggia a migliaia di follower sui social, segnatamente su Instagram da dove questa ricetta è stata tratta. Benedetta Rossi è titolare anche di un noto agriturismo vicino Fermo, nelle Marche e spesso appare sul suo account non solo per le ricette ma anche per condividere momenti di vita privata insieme al marito Marco e al suo cane, Nuvola, del quale ieri ha raccontato le difficoltà ed è stata ricoperta di like e commenti.