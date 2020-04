Paolo Fox, l'oroscopo della settimana 20-26 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Sintesi liberamente tratta dall’app Astri.

Cancro: Ironia della sorte, se vuoi la pace, dovrai lottare per essa. Inizia con la costruzione della tua difesa e la costruzione di protezioni protettive per la tua pace, quindi è molto difficile per chiunque farti del male.

Scorpione: La maggior parte delle dinamiche emotive non sono qualcosa da superare, ma piuttosto qualcosa da accettare. È inutile rifiutare qualsiasi sensazione tu stia provando. Ricorda solo che non devi agire sui tuoi sentimenti.

Pesci: Ciò che viene mascherato da un problema complesso e sfumato è in realtà abbastanza semplice. Si riduce ad avere il coraggio di fare ciò che è in linea con i propri valori, indipendentemente da quanto sia accettabile per gli altri.

Paolo Fox, l'oroscopo 20 aprile - 26 aprile: Toro, Vergine e Capricorno

Paolo Fox, l'oroscopo 20 aprile - 26 aprile: Gemelli, Bilancia e Acquario

Paolo Fox, l'oroscopo 20 aprile - 26 aprile: Ariete, Leone, Sagittario