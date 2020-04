Paolo Fox, l'oroscopo della settimana 20-26 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Sintesi liberamente tratta dall’app Astri.

Toro: Quando si tratta di determinati argomenti, non è necessario lavorare per amarli. Quando sei impegnato nella loro pratica o studio, naturalmente irradi gioia, come se questo fosse ciò per cui sei stato creato.

Vergine: Hai preso abbastanza rischi per sapere che se rischi più volte allo stesso modo, alla fine, ti sentirai a tuo agio con le cose che una volta ti spaventavano. Questo sta succedendo ora.

Capricorno: Ognuno è diverso. Saresti sorpreso da dove si trovano le discrepanze e da quanto possano essere vaste. È meglio non dare per scontato che gli altri sappiano e capiscano cosa ti arriva così facilmente.

