Oroscopo del Corriere di lunedì 20 aprile 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Avete fatto del vostro meglio per dare fiducia a chi vi ha ferito, ma dopo l'ennesima delusione avrete voglia di chiudere per sempre. Tempo di bilanci? Sono cambiate molte cose e siete pronti a rivoluzionare la vostra vita da piccole cose.

SCORPIONE

La vostra forza oggi vi sosterrà in una situazione che non credevate possibile superare. La vita vi ha insegnato a non vacillare. La sicurezza in voi è qualcosa che non vi manca, ma non vuol dire che non abbiate anche voi bisogno di qualcuno che faccia il tifo per voi!

PESCI

I preparativi per questa entusiasmante settimana sono a buon punto e ne siete soddisfatti. Il lunedì inizia con sorrisi e grande allegria. Emanate sicurezza da tutti i pori e questo vi rende molto affascinanti, soprattutto agli occhi di chi non conosce ancora questo lato di voi.

