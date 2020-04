Oroscopo del Corriere di lunedì 20 aprile 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Oggi ogni cosa è sinonimo di stordimento: ci mettete tutto il giorno per raccapezzarvi. Da domani, però, tutto filerà liscio. Proprio voi che calcolate ogni cosa fin nei minimi dettagli potreste aver perso il controllo su una faccenda.

BILANCIA

Il successo spesso è questione di pazienza. Lo sapete bene voi che, dopo una lunga attesa, potrete affermare che ne è valsa la pena. Dovreste imparare a non giudicare le persone prima di averle realmente conosciute. Qualcuno, infatti, potrebbe davvero sorprendervi.

ACQUARIO

Chi la fa l'aspetti, dicono. Se avete sminuito una discussione con il partner, ora ne pagherete le conseguenze. Per rimettersi in forma non basta mangiare bene, ma è bisogna fare più attività fisica. È il momento di darsi una mossa.

L'oroscopo 20 aprile: Toro, Vergine e Capricorno

L'oroscopo 20 aprile: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo 20 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci