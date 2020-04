Oroscopo del Corriere di lunedì 20 aprile 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Il miglior regalo che potete farvi è credere nelle vostre potenzialità. È la premessa migliore per convincere anche gli altri. Siete orgogliosi di voi stessi e indipendenti, ma mostrare riconoscenza non è sbagliato, soprattutto se il vostro partner fa molto per voi.

VERGINE

Il vostro umore è così ballerino che lascia parecchio di stucco chi vi conosce bene. Avete proprio un grande senso estetico e questo vi permette di distinguervi dalla folla. State solo attenti a non giocare tutto sull'esteriorità.

CAPRICORNO

Oggi calerete l'asso che avevate nella manica da qualche tempo. Per voi è importante circondarvi di persone che siano in grado di stimolarvi. Se lo ritenete necessario, quindi, cambiate aria!

L'oroscopo 20 aprile: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo 20 aprile: Gemelli, Bilancia e Acquario

L'oroscopo 20 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci