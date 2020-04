Oroscopo del Corriere di lunedì 20 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Lavoro o viaggi? Amore o amici? Famiglia o hobby? La vostra vita ultimamente è così: fatta di domande e confusione. Se avete accumulato tanto stress dovreste proprio trovare un momento per voi.

LEONE

Se avete un dubbio su come comportarvi in una questione d'affari che non può più aspettare ricordate di battere il ferro finché è caldo. Siete affascinati da tutto ciò che rimane incognito, ma cercate di non farvi prendere all'amo da chi non ha intenzione di fare seriamente.

SAGITTARIO

Oggi sembra che vediate il mondo attraverso una lente colorata. Tutto vi appare meraviglioso e siete desiderosi di aiutare il prossimo. La vostra nota sensibilità è un problema quando qualcuno tenta di ferirvi, soprattutto se lo ritenevate vostro amico.

