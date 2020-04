Borgotrebbia, si sdraia nuda sul cofano della gazzella dei carabinieri. La donna portata in ospedale Video

Una donna si è sdraiata nuda sul cofano della gazzella dei carabinieri. E' successo ieri sera, sabato 18 aprile 2020, a Borgotrebbia in provincia di Piacenza. E' stata poi ricoverata in ospedale.

Alla scena hanno assistito attoniti, dalle finestre, tutti i residenti della via che, ovviamente, erano chiusi nelle loro abitazioni per il lockdown.

La donna, forse sotto l'effetto di droghe o alcol e in evidente stato confusionale, è stata vista camminare scalza e nuda per diversi metri, poi ha visto la gazzella e con passo deciso l'ha raggiunta e si è sdraiata sul cofano dell'auto di servizio e lì è rimasta per alcuni minuti. I militari hanno provveduto a chiamare il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza per poterla aiutare. La donna, riferisce ilpiacenza.it , a un certo punto è diventata violenta e ha aggredito sia gli operatori sanitari sia i militari quindi è stata portata in ospedale dove è stata sottoposta alle cure del caso.