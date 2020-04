Paolo Fox, l'oroscopo di oggi domenica 19 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci

Le previsioni del popolare astrologo Paolo Fox per oggi, 19 aprile 2020. Questa che vi proponiamo è una libera sintesi dall’app Astri. Cosa dicono le stelle per oggi per i segni Cancro, Scorpione, Pesci.

Cancro: La Luna di oggi in Acquario sta vagando libera, quindi non lasciarti scoraggiare da una cancellazione o da una mancata presentazione. Nulla sarebbe uscito comunque.

Scorpione: Stai ricevendo spunti per concludere gli affari e prepararti per un grande passo avanti. Ora non ci possono essere segni di cambiamento, ma presto ci saranno.

Pesci: Scenari peggiori di fossati. Ti accecano per le opportunità che si trovano sotto i piedi. Non lasciare che il pessimismo si trasformi in profezia che si autoavvera.

