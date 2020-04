Paolo Fox, l'oroscopo di oggi domenica 19 aprile: Gemelli, Bilancia e Acquario

Le previsioni del popolare astrologo Paolo Fox per oggi, 19 aprile 2020. Questa che vi proponiamo è una libera sintesi dall’app Astri. Le previsioni della giornata per Bilancia, Gemelli e Acquario.

Gemelli: La Luna in Acquario ti mostra fiducia. Un’attenta ispezione rivela che c’è molto di più di quanto si pensi.

Bilancia: Devi riconnetterti allo scopo, per il motivo per cui fai quello che fai. Scorciatoie e soluzioni rapide ti hanno buttato fuori strada di recente.

Acquario: Solo perché i colleghi parlano in grande, non significa necessariamente che pensano in grande. Le tue idee sono eccitanti e ambiziose ed è per questo che devi presentarle lentamente.

L'oroscopo di Paolo Fox 19 aprile: Toro, Vergine e Capricorno

L'oroscopo di Paolo Fox 19 aprile: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo di Paolo Fox 19 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci