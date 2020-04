Paolo Fox, l'oroscopo di oggi domenica 19 aprile: Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni del popolare astrologo Paolo Fox per oggi, 19 aprile 2020. Questa che vi proponiamo è una sintesi libera dall’app Astri. Cosa dicono le stelle per i segni Toro, Vergine e Capricorno.

Toro: Non aspettarti che un’amica ricordi che ti deve un favore. È imbarazzante ricordarlo a lei, ma fallo.

Vergine: I dettagli non ti aiuteranno a tracciare un cambiamento in corso, ma sarà la tua occasione in un tema sottostante.

Capricorno: Guarda oltre i familiari motivi perché ci sono soldi da guadagnare da un improbabile trimestre.

L'oroscopo di Paolo Fox 19 aprile: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo di Paolo Fox 19 aprile: Gemelli, Bilancia e Acquario

L'oroscopo di Paolo Fox 19 aprile: Cancro, Scorpione e Pesci