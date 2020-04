Oroscopo del Corriere di domenica 19 aprile 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Sono stati giorni critici, ma presto ritroverete il sorriso anche con le persone che amate.

LEONE

Amate le coccole e i baci, per questo essere single per voi non è il massimo. Se conoscere qualcuno vi fa “paura”, cercate di sciogliervi.

SAGITTARIO

Gli obiettivi che avete sono tanti, ma qualcuno troverà il modo di mettervi i bastoni tra le ruote. Se rinunciate, però, la colpa è vostra.

