Coronavirus, Piero Chiambretti dopo la malattia e la morte della mamma: foto su Instagram

Covid, Arcuri: gara "veloce e trasparente" per test sierologici

Roma, 18 apr. (askanews) - Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha annunciato di avere indetto una gara "veloce e trasparente" per la batteria di 150.000 test sierologici in programma per la fase 2. I tempi sono strettissimi, perché la gara sarà aggiudicata - ha spiegato Arcuri rispondendo alle domande dei giornalisti presenti - entro il 29 aprile. "In 44 ore ...