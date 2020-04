Coronavirus, Beatrice di York cancella il matrimonio con l'italiano Edoardo. Il ruolo della Regina Elisabetta

Niente Royal wedding. Non ci sarà e la notizia è ufficiale. La principessa Beatrice di York e il fidanzato italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, hanno cancellato ufficialmente il loro matrimonio a causa dell’emergenza Coronavirus. La data fissata per la cerimonia e che aveva avuto l'ok della Royal family e in particolare della Regina Elisabetta, era quella del 29 maggio 2020.

La decisione del governo britannico di prorogare di almeno altre tre settimane il lockdown imposto per contenere la pandemia, unita alle rigide disposizioni sul divieto di riunirsi in gruppo al di fuori della ristretta cerchia familiare, hanno costretto la coppia alla cancellazione del matrimonio. La cerimonia di nozze si doveva tenere nella cappella reale di St. James’s Palace, a Londra, con il ricevimento nei giardini di Buckingham Palace. La stessa Regina Elisabetta ha comunicato, secondo quanto riporta il Daily Express, che il ricevimento non ci sarebbe stato.

Un portavoce della coppia, riporta l'autorevole fonte, ha detto che “Non ci sono piani per cambiare sede o organizzare un matrimonio più grande. Non stanno nemmeno pensando al loro matrimonio in questo momento. Verrà il momento di riorganizzare, ma non è ancora."

Beatrice di York è la primogenita di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson; è quindi nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. Beatrice è la sorella maggiore di Eugenia ed è nona nella linea di successione al trono del Regno Unito.