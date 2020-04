Francesco Totti, confessione a Vieri su Instagram: "Mi stavo separando con Ilary". Chi c'è di mezzo Video

La sorpresa arriva via social. Su Instagram ecco la trasmissione di Christian Vieri con Francesco Totti e Christian Vieri. Un siparietto risultato davvero divertente.

Nell'occasione l’ex capitano della Roma mostra al pubblico uno degli ultimi arrivati in casa: il gatto Canadian Sphynx, una razza molto particolare che non ha peli. “Ha 40 gradi addosso, è caldissima. È molto affettuosa, la notte mi dorme in mezzo alle gambe, è una favola. È buonissima, ma appena sente la voce di Isabel sale sui muri. Mia figlia la ‘rovina’, ma lei non le ha mai fatto un graffio".

Poi la simpatica confessione di Totti: "Io non la volevo, stavo per separarmi con mia moglie. Ma tanto decide lei, non mi ha chiesto niente, ha preso e l’ha portata a casa. Non ci siamo parlati per due giorni, invece poi mi sono innamorato”. E Vieri scoppia a ridere (clicca qui e guarda il video).